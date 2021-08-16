МегаФон запускает тариф для экономии семейного бюджета
МегаФон предложил пользователям «Первый Семейный» тариф без абонентской платы, который позволит всегда оставаться на связи с близкими.
Отмечается, что пользователи тарифа получат безлимитную голосовую связь с членами семьи даже при отрицательном балансе, а также неограниченный трафик для общения друг с другом в популярных мессенджерах.
Безлимитное общение с близкими будет доступно после вступления в семейную группу, создать которую можно в мобильном приложении в разделе «Моя семья». Группа позволяет бесплатно объединять до 11 человек, а организатор сможет контролировать и пополнять балансов участников.
По словам коммерческого директора компании Влада Вольфсона, при разработке тарифа учитывались пожелания родителей, которые хотят всегда оставаться на связи со своим ребенком.
«Мы понимаем их, поэтому запустили тариф, который может с первого дня пользования дать бесплатную возможность оставаться с ребёнком на связи в любой ситуации. Внутри семейной группы абоненты смогут общаться со своими близкими даже в минусе», - рассказал он.
По данным МегаФона, 80% российских детей в возрасте до 8 лет имеют собственный смартфон или телефон, а 8 из 10 родителей признаются, что основными причинами для таких подарков является желание всегда быть на связи с ребёнком и приобщить его к современным технологиям.
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