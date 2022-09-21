МегаФон: запрет на телефоны в школах спровоцировал ажиотажный спрос на детские умные часы

В первые дни учебного года продажи детских умных часов в России выросли в несколько раз. Как сообщили в компании МегаФон, на ажиотажный спрос повлиял запрет на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно в последний день лета.

Аналитики уточняют, что пик продаж детских смарт-часов пришёлся на 31 августа и 1 сентября. По сравнению с этим же периодом прошлого года продажи выросли в семь раз. В эти дни умные часы стали самым покупаемым товаром в розничной сети МегаФона и в три раза побили свою новогоднюю популярность, когда они традиционно становятся одним из самых желанных подарков.

Самыми популярными брендами, по данным компании, стали Elari, Jet, Aimoto и Huawei. При этом покупатели отдавали предпочтение смарт-часам с поддержкой 4G: ElarI FMK Go 4G, Jet Kid Vision 4G и Aimoto IQ 4G. Благодаря таким гаджетам у родителей появляется возможность не только отслеживать местоположение ребёнка, но и общаться с ним по голосовой и видеосвязи.

Самые активные продажи зафиксированы среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода. Судя по цветовым предпочтениям покупателей, умные часы наиболее популярны среди девочек, так как более 60% всех продаж пришлись на устройства в жёлтом и розовом цвете.