«МегаФон» восстановил членство в глобальной ассоциации GSMA
Сотовый оператор «МегаФон» восстановлен в качестве члена глобальной ассоциации операторов связи и производителей оборудования (GSMA). В конце марта компания была исключена из списка.
«МегаФон» снова доступен в списке членов ассоциации в соответствующем разделе на сайте, сообщает ТАСС. В компании рассказали, что получили уведомление от GSMA о восстановлении статуса оператора как участника международной ассоциации.
«Мы поддерживаем это решение и рады, что оно было принято нашими партнерами из GSMA в столь кратчайшие сроки», - добавили в «МегаФоне».
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