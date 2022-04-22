«МегаФон» восстановил членство в глобальной ассоциации GSMA

Сотовый оператор «МегаФон» восстановлен в качестве члена глобальной ассоциации операторов связи и производителей оборудования (GSMA). В конце марта компания была исключена из списка.

«МегаФон» снова доступен в списке членов ассоциации в соответствующем разделе на сайте, сообщает ТАСС. В компании рассказали, что получили уведомление от GSMA о восстановлении статуса оператора как участника международной ассоциации.

«Мы поддерживаем это решение и рады, что оно было принято нашими партнерами из GSMA в столь кратчайшие сроки», - добавили в «МегаФоне».



