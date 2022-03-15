«Мегафон» увеличит скорость интернета для активных абонентов
Оператор связи «Мегафон» подготовил бонус для владельцев своих максимальных по наполнению тарифных планов — им увеличат скорость интернета, пишет Forbes. Как пояснили в компании, МегаФон первым из российских телеком-операторов предложил клиентам новую модель формирования тарифов.
Теперь в тарифных планах «Максимум», VIP и «Премиум» бесплатно включена опция Pre-5G, которая добавляет до 30% к обычной скорости интернета. Модель потребления на этих тарифах отличается тем, что абоненты чаще других скачивают тяжелый контент или используют стриминговые сервисы, требующие максимальной скорости. Вместе с тем, Pre-5G доступен и в качестве опции для владельцев остальных тарифов оператора — она обойдется в 399 рублей в месяц.
На данный момент у «МегаФона» самый быстрый мобильный интернет в России. Согласно исследованию компании Ookla, средняя скорость загрузки в сети оператора более чем на 50% превышает показатели ближайшего конкурента (32,92 Мбит/с против 21,7 Мбит/с). Увеличенную скорость пользователям новой опции специалисты компании смогли предложить благодаря обновлению сервисной модели управления трафиком и уникальному частотному диапазону «МегаФона».
5G пока еще массово не используется в России, но опробованные на этом стандарте технологии позволяют улучшить качество связи и управление трафиком в стандарте LTE. «Pre-5G позволяет предложить абонентам максимально возможную на сегодняшний день скорость в сетях LTE в России до появления связи пятого поколения» — отметил руководитель по архитектуре радио и опорной сети «МегаФона» Дмитрий Точилин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 678 / сут.
Умерли
362 тыс.+558 / сут.
Выздоровели
15,7 млн+118 тыс. / сут.
- Прокурор просит дать Навальному 13 лет колонии
- Песков заявил, что обсуждать переговоры с Украиной ещё преждевременно
- Песков назвал хулиганством акцию, устроенную в эфире Первого канала
- Биробиджан остался без теплоснабжения из-за коммунальной аварии
- Песков заявил о сохранении мер эпидбезопасности в отношении Путина
- В Киеве ввели комендантский час
- Главы МИД России и Ирана обсудят ситуацию на Украине
- В Совфеде предложили повысить россиянам пенсии на 20-30%
- Евросоюз ввёл новые санкции против России
- Лукашенко заявил, что в 2021 году в Белоруссии пресекли 11 попыток терактов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru