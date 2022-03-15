«Мегафон» увеличит скорость интернета для активных абонентов

Оператор связи «Мегафон» подготовил бонус для владельцев своих максимальных по наполнению тарифных планов — им увеличат скорость интернета, пишет Forbes. Как пояснили в компании, МегаФон первым из российских телеком-операторов предложил клиентам новую модель формирования тарифов.

Теперь в тарифных планах «Максимум», VIP и «Премиум» бесплатно включена опция Pre-5G, которая добавляет до 30% к обычной скорости интернета. Модель потребления на этих тарифах отличается тем, что абоненты чаще других скачивают тяжелый контент или используют стриминговые сервисы, требующие максимальной скорости. Вместе с тем, Pre-5G доступен и в качестве опции для владельцев остальных тарифов оператора — она обойдется в 399 рублей в месяц.

На данный момент у «МегаФона» самый быстрый мобильный интернет в России. Согласно исследованию компании Ookla, средняя скорость загрузки в сети оператора более чем на 50% превышает показатели ближайшего конкурента (32,92 Мбит/с против 21,7 Мбит/с). Увеличенную скорость пользователям новой опции специалисты компании смогли предложить благодаря обновлению сервисной модели управления трафиком и уникальному частотному диапазону «МегаФона».

5G пока еще массово не используется в России, но опробованные на этом стандарте технологии позволяют улучшить качество связи и управление трафиком в стандарте LTE. «Pre-5G позволяет предложить абонентам максимально возможную на сегодняшний день скорость в сетях LTE в России до появления связи пятого поколения» — отметил руководитель по архитектуре радио и опорной сети «МегаФона» Дмитрий Точилин.