МегаФон усовершенствует телекоммуникационную инфраструктуру Курской области

МегаФон и администрация Курской области договорились о совместном развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона в ходе Петербургского международного экономического форума. Сотрудничество направлено на повышение качества услуг связи в крупных городах и малых населенных пунктах, а также пилотирование цифровых проектов в сфере экологии и безопасности городской среды.

«Цифровые сервисы стали неотъемлемой частью экономики региона. Уверен, что наше сотрудничество станет основой для развития и совершенствования цифровизации процессов на территории Курской области. Мы сможем продолжить внедрение элементов “умного города”, и, как следствие, повысить качество жизни курян, решить вопросы, связанные с обеспечением безопасности наших граждан», — рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

МегаФон уже участвует в проекте «Безопасный город», предоставляя Центру транспортного управления Курска защищенные каналы связи для системы видеомониторинга. В этом году компания первой среди операторов предоставила мобильную связь и доступ к скоростному интернету на территории строящейся на базе единственной в России водяной мельницы конца 19 века этнодеревни.

«МегаФон обладает уникальной экспертизой в создании инновационных решений в разных регионах России: в Орле мы развертываем интеллектуальную транспортную систему, в Сочи, Анапе и Калининграде развиваем систему управления общественной безопасностью, в Иннополисе и Нижнем Новгороде работают наши цифровые решения в сфере ЖКХ, а в Буйнакске — “умное” освещение. Уверен, что эффективное сотрудничество с властью Курской области послужит основой для новых проектов и ускорит цифровизацию региона», — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

Сейчас в зоне покрытия связью МегаФона проживает 98% населения Курской области. С 2020 года в регионе работает технология VoLTE, которая позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE. Сервисы оператора помогают создавать единую информационную среду и на промышленных предприятиях, в частности, на Михайловском горно-обогатительном комбинате.

