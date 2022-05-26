МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам
Школьники и студенты по всей России в течение месяца с начала ЕГЭ смогут пользоваться более быстрым интернетом. С 26 мая абоненты МегаФона смогут бесплатно воспользоваться новой опцией pre-5G, которая добавляет до 50% к скорости мобильного интернета. На ближайший месяц она будет автоматически подключена пользователям линейки #БезПереплат.
Напомним, что МегаФон первым среди российских сотовых операторов предложил новую модель формирования тарифов, при которой абоненты могут выбирать тариф, исходя не только из наполнения, то есть объема включенных минут, смс и гигабайтов интернета, но и его скорости.
По данным компании Ookla, средняя скорость загрузки данных в сети МегаФона более чем на 50% превышает показатели ближайшего конкурента. Опция pre-5G, запущенная мобильным оператором в марте 2022 года, позволяет увеличивать скорость интернета еще до 50%. Таким образом, учащиеся школ и вузов смогут быстрее находить информацию и эффективнее готовиться к экзаменам.
«Уникальный частотный диапазон и грамотное управление трафиком позволяют нам дополнительно ускорить интернет для тех, кому это действительно необходимо. В мае-июне школьники и студенты усиленно готовятся к ЕГЭ и летним сессиям в вузах, и мы рады поддержать их в этот сложный и ответственный период, предоставив доступ к самым современным технологиям», – отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.
Согласно исследованию больших данных МегаФона, в конце учебного года пользователи больше интересуются образовательными сайтами, в том числе предназначенными для подготовки к ЕГЭ. Например, когда в марте стартовала досрочная волна ЕГЭ, объем трафика на самых популярных ресурсах превысил показатели сентября прошлого года на 102%, в апреле – на 80%. Та же тенденция сохраняется в мае.
Активнее всего учащиеся посещают образовательные сайты в столичном регионе - Москве и Московской области. Далее в порядке убывания объема мобильного трафика – Дагестан, Самарская область, Чечня, Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Волгоградская область.
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