МегаФон ускорил мобильный интернет на Курском вокзале вдвое
Скорость мобильного интернета на Курском вокзале Москвы увеличилась в два раза после модернизации МегаФоном своей сети, качество покрытия выросло в 1,5 раза. В компании заявили, что модернизировали сеть, чтобы подготовиться к растущим нагрузкам.
Как пояснил оператор, количество маршрутов, проходящих через Курское направление, увеличивается. В 2019 году была запущена железнодорожная линия МЦД-2, транспортный узел стал частью системы московского городского транспорта, и уже сейчас его ежедневный пассажиропоток составляет около 70 тысяч пассажиров. В следующем году будет открыта четвертая линия МЦД, которая, проходя через 23 района Москвы, свяжет города Железнодорожный и Реутов с Внуково и Апрелевкой.
Чтобы обеспечить высокое качество и скорость мобильного интернета, МегаФон установил на базовых станциях современное оборудование, задействовал новые частотные диапазоны и построил дополнительные базовые станции. Также на сети внедрена технология для управления трафиком, которая обеспечивает перераспределение нагрузки между базовыми станциями. Как отмечают в компании, это особенно актуально в вечерний час-пик.
Мобильным интернетом ежедневно пользуется более 90% пассажиров, прибывающих на Курский вокзал. В основном они расходуют трафик на соцсети, мессенджеры и видеосервисы.
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