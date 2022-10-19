МегаФон ускорил мобильный интернет на Курском вокзале вдвое

Скорость мобильного интернета на Курском вокзале Москвы увеличилась в два раза после модернизации МегаФоном своей сети, качество покрытия выросло в 1,5 раза. В компании заявили, что модернизировали сеть, чтобы подготовиться к растущим нагрузкам.

Как пояснил оператор, количество маршрутов, проходящих через Курское направление, увеличивается. В 2019 году была запущена железнодорожная линия МЦД-2, транспортный узел стал частью системы московского городского транспорта, и уже сейчас его ежедневный пассажиропоток составляет около 70 тысяч пассажиров. В следующем году будет открыта четвертая линия МЦД, которая, проходя через 23 района Москвы, свяжет города Железнодорожный и Реутов с Внуково и Апрелевкой.

Чтобы обеспечить высокое качество и скорость мобильного интернета, МегаФон установил на базовых станциях современное оборудование, задействовал новые частотные диапазоны и построил дополнительные базовые станции. Также на сети внедрена технология для управления трафиком, которая обеспечивает перераспределение нагрузки между базовыми станциями. Как отмечают в компании, это особенно актуально в вечерний час-пик.

Мобильным интернетом ежедневно пользуется более 90% пассажиров, прибывающих на Курский вокзал. В основном они расходуют трафик на соцсети, мессенджеры и видеосервисы.

