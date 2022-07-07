МегаФон стал оператором №1 в России по покрытию сети и скорости интернета

Согласно результатам независимых исследований международной организации Ookla, сеть МегаФона признали лучшей в России по двум параметрам: покрытию сети и скорости мобильного интернета.

Скорость интернета МегаФона более чем на 30% выше, чем у ближайшего конкурента. По этому показателю МегаФон занимает первое место уже шестой год подряд. В 2022 году компания Ookla вместо средних показателей скорости использует медианные, наилучшим образом отражающие пользовательский опыт. По данным источника, медианная скорость скачивания в сети МегаФона составила чуть больше 25 Мбит/с, а медианная скорость загрузки данных - 9,09 Мбит/с. При этом в столице медианная скорость скачивания достигла 41,73 Мбит/с, в Ростове-на-Дону - примерно 30,5 Мбит/с, Новосибирске - 26,30 Мбит/с, Челябинске - 26,17 Мбит/с, Санкт-Петербурге - почти 23,5 Мбит/с.

Ookla впервые представила исследование о качестве покрытия мобильных сетей российских операторов. Для оценки было проанализировано количество локаций площадью 100х100 метров на территории РФ, в которых доступны услуги операторов, и качество сервисов в каждой из локаций. Для анализа покрытия было сделано 1,6 млрд замеров на 2,2 млн мобильных устройств по всей территории страны.

Технический директор МегаФона Алексей Титов сообщил, что оператор постоянно уделяет особое внимание технологическому развитию. В 2021 году компания первой запустила на всей сети технологию VoLTE, которая обеспечивает лучшую скорость соединения и качество голосовых вызовов и предоставила ее пользователям в международном роуминге. Текущая скорость в нашей сети уже выше конкурентов и достаточна для большинства популярных сервисов. По его словам, с переходом на новую сервисную модель управления трафиком МегаФон сможет предложить абонентам опцию pre-5G, которая увеличит обычную скорость мобильного интернета еще до 50%.

В компании рассказали, что исследование проводилось с помощью замеров скорости мобильного интернета, которые пользователи приложения Speedtest делали с января по июнь 2022 года на своих мобильных устройствах по всей стране, а также данных приложения о покрытии сети.

