МегаФон создал уникальную аналитическую видеосистему для безопасности городов
Анапа стала первым городом, в котором внедрена комплексная, инновационная система видеоаналитики МегаФона. Она полностью покрывает центр Анапы и общественные места в курортной зоне. Система, использующая «умные камеры», нейронную сеть и искусственный интеллект, может не только мгновенно замечать нештатные ситуации, но и прогнозировать их развитие.
Для ее внедрения в центре Анапы было проложено более 50 км оптоволоконной сети, размещено 104 узла связи и установлено около 500 современных «умных камер», работающих круглосуточно.
«МегаФон накопил большую экспертизу в решениях для умных городов: первый проект мы реализовали в 2014 году в Сочи. В Анапе мы впервые представили единый продукт, совместив и аппаратную часть, и инфраструктуру связи с максимальной защитой, и самые продвинутые на сегодня алгоритмы для анализа и прогнозирования ситуации», - рассказал коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян.
По его словам, эта система позволит государственным и частным заказчикам по всей России значительно ускорить и упростить решение вопросов безопасности и комфорта горожан. Поисковый алгоритм на основе нейросетей обеспечивает точность идентификации 99%.
При этом, к видеофайлам система автоматически добавляет метаданные – текстовые описания. Например, если потерялся ребенок, его найдут за доли секунды по метаданным «6 лет, одет в зеленую рубашку и синие джинсы».
Система мгновенно распознает больше 3 млн типов изображений.
В случае фиксации ДТП информация о нем сразу поступит диспетчеру. Кроме того, система способна выявлять стихийные свалки, незаконную торговлю и любые другие нарушения.
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