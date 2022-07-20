МегаФон разработал предложение для владельцев домашних питомцев
МегаФон разработал опцию для владельцев домашних животных, которая объединяет тариф для «умных» ошейников и преимущества группы «Моя Семья», сообщили в компании.
Сообщается, что пользователь сможет подключить безлимитный интернет для GPS-трекеров, отслеживать баланс устройств и быстро пополнять его. Благодаря этому абоненты будут уверены, что не потеряют связь с питомцем из-за минуса на счете.
Отмечается, что питомцев часто берут с собой в отпуск, на дачу, пикник или даже в поход. Отслеживать все перемещения животных и помогают «умные» ошейники, которые передают координаты на смартфон хозяина.
Директор по продуктовому маркетингу МегаФона Дмитрий Рудских рассказал, что многих владельцев животных от покупки GPS-трекера останавливало отсутствие понятных тарифов и трудности с обслуживанием устройства.
«Мы подобрали для «умных» ошейников оптимальный тариф с безлимитным мобильным интернетом и предложили нашим абонентам добавлять SIM-карты этих устройств в семейную группу. Теперь хозяева будут уверены, что ошейник не отключится неожиданно из-за минуса на счете и забудут о переживаниях за питомцев вне дома», - объяснил он.
Так, SIM-карту собаки, кота или другого животного можно добавить в группу «Моя Семья» - она позволяет бесплатно объединить до 11 абонентов МегаФона.
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