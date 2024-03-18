«Мегафон» сообщил о проблемах с доступом в Сеть у абонентов

«У ряда абонентов проводного интернета могут наблюдаться временные трудности с доступом к сети», - заявили в компании.

Пресс-служба отметила, что специалисты уже занимаются устранением неполадок. Сбой не носит массового характера, подчеркнули в компании.

По данным сервиса «Сбой.рф», на проблемы с доступом в Сеть сообщили 2,4 тысячи абонентов «Мегафона».

В конце февраля сбой в работе связи и интернета произошел у МТС. Оператор устранил проблему спустя пару часов, передает «Радиоточка НСН».

