«Мегафон» сообщил о проблемах с доступом в Сеть у абонентов
Абоненты «Мегафона» испытывают трудности с доступом в интернет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора.
«У ряда абонентов проводного интернета могут наблюдаться временные трудности с доступом к сети», - заявили в компании.
Пресс-служба отметила, что специалисты уже занимаются устранением неполадок. Сбой не носит массового характера, подчеркнули в компании.
По данным сервиса «Сбой.рф», на проблемы с доступом в Сеть сообщили 2,4 тысячи абонентов «Мегафона».
В конце февраля сбой в работе связи и интернета произошел у МТС. Оператор устранил проблему спустя пару часов, передает «Радиоточка НСН».
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