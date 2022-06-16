МегаФон предоставит цифровые решения РЖД

МегаФон и «Российские железные дороги» намерены работать над информационной безопасностью, внедрять технологии интернета вещей, импортозамещение цифровых решений, а также развивать услуги технологической и корпоративной связи. Компании заключили соответствующее соглашение.

Технологии интернета вещей позволяют оперативно получать и анализировать детальную информацию о работе объектов, в том числе, находящихся на большом расстоянии друг от друга, рассказал коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Эмин Антонян. «Для российских железных дорог, протяженность которых превышает 85 тысяч километров, они могут быть особенно актуальны. Мы готовы делиться экспертизой с партнерами и внедрять решения, которые уже зарекомендовали себя в других отраслях», - пояснил он.

IoT-решения МегаФона с использованием стандарта связи NB-IoT дополнят проводимую в ОАО «РЖД» работу по внедрению технологий интернета вещей стандарта LPWAN XNB. Такие технологии позволят в режиме реального времени собирать информацию с более чем 385 тысяч объектов РЖД, включая подвижной состав, и передавать в информационные системы компании. Показатели с датчиков могут использоваться для предиктивной аналитики, предупреждая о необходимости замены узлов и устройств железнодорожной инфраструктуры. Это позволит автоматизировать рутинные работы, которые сотрудники сейчас проводят вручную.

МегаФон готов предложить и другие решения в области IoT. Например, контроль грузов, дающий возможность клиентам РЖД отслеживать передвижение своего груза “от двери до двери” в удобном web-интерфейсе, или системы интеллектуального освещения для объектов инфраструктуры, в том числе железнодорожных вокзалов и платформ. Оператор также намерен развивать сети связи вдоль инфраструктуры железных дорог.

