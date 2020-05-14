МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса

МегаФон запускает партнерство с международным игровым брендом MY.GAMES. Пользователям портала МегаФон Игры теперь доступны эксклюзивные наборы для популярных шутеров и онлайн-игр, которые дают дополнительные преимущества в игре. На портале МегаФон Игры появились наборы современного оружия и снаряжения для игр CrossFire и Warface. Оружейная серия «Импульс» для опытных игроков представлена эксклюзивно для пользователей сервиса МегаФона. Поклонники игры ArcheAge смогут купить со значительными скидками питомцев, орудия для землевладельцев, костюмы и другие предметы, объединенные в тематические наборы.

В компании отмечают возросший интерес к играм за последние недели. У пользователей появилось больше времени дома, в том числе и на отдых, а посещаемость портала МегаФон Игры увеличилась в 2,5 раза, сообщил Андрей Кушнарев, генеральный директор МегаЛабс.

«Партнерство с MY.GAMES – очередной шаг в развитии нашего игрового направления. Расширяя цифровую полку, добавляя новые продукты, мы предлагаем больше возможностей нашим пользователям – и новичкам, и опытным геймерам», - добавил он.

Портал МегаФон Игры предлагает абонентам доступ к лучшему игровому контенту с удобным процессом авторизации и возможностью оплаты услуг со счета мобильного телефона. На площадке представлены хиты от одного из крупнейших мировых производителей компьютерных игр Blizzard Entertainment: Diablo, Overwatch, World of Warcraft и другие.

Для поклонников облачного гейминга на портале представлены специальные пакеты несгораемого игрового времени для сервиса облачного гейминга Loudplay. В тарифы входят предустановленные игры Dota 2, Counter Strike, PUBG, Witcher 3, Fortnite, GTA V, World of Warcraft.