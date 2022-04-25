МегаФон поможет создать систему экомониторинга в Ташкенте
Компания “МегаФон” примет участие в реализации программ по охране окружающей среды в Ташкенте: сегодня было подписано соответствующее соглашение с Хокимиятом столицы.
Отмечается, что стороны договорились о совместной проработке проекта по внедрению цифровых решений для постоянного контроля состояния атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды – в ближайшее время в городе заработает комплексная система экомониторинга.
Коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Эмин Антонян рассказал, что у компании есть позитивный опыт внедрения систем экологического контроля в российских регионах, а также на промышленных предприятиях.
«Вопросы защиты окружающей среды сегодня находятся в числе приоритетных в большинстве стран. Развивается законодательство в сфере охраны природы, промышленные предприятия ищут возможности для сокращения негативного влияния. Современные цифровые решения значительно упрощают эту задачу – они позволяют не только в режиме реального времени отслеживать состояние окружающей среды, но и оперативно реагировать при ухудшении ситуации. Мы рады предложить Хокимияту Ташкента собственные наработки и экспертизу в решении этой важной задачи», — добавил он.
Среди решений компании, успешно работающих в российских регионах, есть аналитическая платформа «МегаФон Экология», которая в динамике отражает оценку качества компонентов окружающей среды – воздуха и воды, а также оперативно выявляет аномальные значения и отправляет уведомления в удобном формате.
В свою очередь заместитель хокима Ташкента по внедрению информационных технологий Алексей Хен отметил большой потенциал в сотрудничестве с МегаФоном.
«Узбекистан ставит цифровизацию одним из приоритетных направлений развития. Так, в 2020 году вступила в силу стратегия трансформации регионов и отраслей «Цифровой Узбекистан-2030». За последние два года в Ташкенте была проделана большая работа и сотрудничество с МегаФоном — логичное продолжение начатого», — отметил он.
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