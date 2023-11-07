«Мегафон» полностью отменил плату за раздачу интернет-трафика

Оператор мобильной связи «Мегафон» отменил плату за раздачу интернет-трафика для своих клиентов, передает РИА Новости.

СМИ: три мобильных оператора отменят плату за раздачу интернет-трафика

В «Мегафоне» заявили, что учли требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Оператор сохранил бесплатную раздачу интернет-трафика на старых тарифах и отменил плату за эту опцию на новых.

Ранее плату за раздачу интернета с мобильных телефонов на другие устройства отменил МТС.

В сентябре ФАС потребовала от операторов «большой четверки» в течение месяца прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика. В ведомстве посчитали, что таким образом компании навязывают абонентам невыгодные условия, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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