«Мегафон» полностью отменил плату за раздачу интернет-трафика
Оператор мобильной связи «Мегафон» отменил плату за раздачу интернет-трафика для своих клиентов, передает РИА Новости.
В «Мегафоне» заявили, что учли требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Оператор сохранил бесплатную раздачу интернет-трафика на старых тарифах и отменил плату за эту опцию на новых.
Ранее плату за раздачу интернета с мобильных телефонов на другие устройства отменил МТС.
В сентябре ФАС потребовала от операторов «большой четверки» в течение месяца прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика. В ведомстве посчитали, что таким образом компании навязывают абонентам невыгодные условия, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru