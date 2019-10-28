«Медведевская глупость». Авиаэксперт об оценке шума вокруг аэропортов
Член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации в эфире НСН раскритиковал инициативу Дмитрия Медведева об аэродромных территориях.
В России введут новые санитарные правила оценки авиационного шума. Проект Роспотребнадзора опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил ввести единое регулирование для аэропортов московского авиаузла по приаэродромным территориям.
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН заявил, что пересмотр правил придёт только к жалобам со стороны граждан.
«На безопасность полётов не повлияет, но на людей, которые живут в этой приаэродромной зоне, повлияет и очень сильно. Начнутся письма, суды. Медведев пойдёт на это, потому что фракция строительная мощная. Скорее всего, там полно его дружков. Двигатели как шумели, так и будут шуметь. И как люди будут жить в таких условиях? Очередная медведевская глупость», - рассказал Сытник.
По его словам, близость домов не создаёт опасности для посадки самолётов.
«Пилоты летают по глиссаде. На глиссаде никто дома строить не будут, будут строить рядом. А отклониться от глиссады с современными навигационными системами невозможно. Системы захода не посадку с каждым днём всё лучше. Лётчикам, конечно, хотелось бы, чтобы не было препятствий, но это невозможно. Во многих странах уже приходится летать над крышами домов», - добавил авиаэксперт.
Отметим, в проекте Роспотребнадзора говорится, что обоснование границы приаэродромной территории должно проводиться с учетом рисков для здоровья граждан от авиационного шума.
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