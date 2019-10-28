«Медведевская глупость». Авиаэксперт об оценке шума вокруг аэропортов

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН заявил, что пересмотр правил придёт только к жалобам со стороны граждан.

«На безопасность полётов не повлияет, но на людей, которые живут в этой приаэродромной зоне, повлияет и очень сильно. Начнутся письма, суды. Медведев пойдёт на это, потому что фракция строительная мощная. Скорее всего, там полно его дружков. Двигатели как шумели, так и будут шуметь. И как люди будут жить в таких условиях? Очередная медведевская глупость», - рассказал Сытник.

По его словам, близость домов не создаёт опасности для посадки самолётов.

«Пилоты летают по глиссаде. На глиссаде никто дома строить не будут, будут строить рядом. А отклониться от глиссады с современными навигационными системами невозможно. Системы захода не посадку с каждым днём всё лучше. Лётчикам, конечно, хотелось бы, чтобы не было препятствий, но это невозможно. Во многих странах уже приходится летать над крышами домов», - добавил авиаэксперт.

Отметим, в проекте Роспотребнадзора говорится, что обоснование границы приаэродромной территории должно проводиться с учетом рисков для здоровья граждан от авиационного шума.

