Медведев заявил об успешном переходе России на цифру

Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание. Как пишет РИА Новости, об этом заявил Дмитрий Медведев. Премьер-министр отметил, что отказ от аналогового сигнала общество восприняло спокойно.

Как напоминает РИА ФАН, аналоговое телевещание в России отключили 14 октября. Первым российским регионом, где выключили «аналог», в декабре 2018 года стала Тверская область. После этого процесс прошел в три этапа еще в 63 регионах — в феврале, апреле и июне 2019 года. В итоге россияне получил возможность смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве и без абонентской платы.

Добавим, в общей сложности на программу было выделено 167,5 миллиарда рублей.