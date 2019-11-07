Медведев заявил об успешном переходе России на цифру
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание. Как пишет РИА Новости, об этом заявил Дмитрий Медведев. Премьер-министр отметил, что отказ от аналогового сигнала общество восприняло спокойно.
Как напоминает РИА ФАН, аналоговое телевещание в России отключили 14 октября. Первым российским регионом, где выключили «аналог», в декабре 2018 года стала Тверская область. После этого процесс прошел в три этапа еще в 63 регионах — в феврале, апреле и июне 2019 года. В итоге россияне получил возможность смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве и без абонентской платы.
Добавим, в общей сложности на программу было выделено 167,5 миллиарда рублей.
14 октября НСН писала, что аналоговое вещание федеральных телеканалов отключено в последнем 21 регионе России. Символическое действие в виде нажатия кнопки на компьютере совершил российский космонавт Александр Скворцов с борта Международной космической станции, отмечает RT.
В финальную волну перехода на цифру, в частности, попали Санкт-Петербург и Ленинградская область, Севастополь, Крым, Астраханская, Волгоградская, Оренбургская и Саратовская области, Башкирия и Татарстан, Дагестан и Ингушетия.
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