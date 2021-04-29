Медведев заявил, что четырёхдневная рабочая неделя позволит избежать безработицы
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что переходить на четырёхдневную рабочую неделю должен проходить постепенно, сообщает РИА Новости.
По его словам, её можно вводить в качестве эксперимента в регионах или компаниях.
«В некоторых компаниях сокращается продолжительность рабочего дня в пятницу. Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний», - добавил зампред Совбеза.
В ходе круглого стола с представителями профсоюзных организаций Медведев подчеркнул, что сокращенная рабочая неделя не должна стать основанием для уменьшения заработной платы, а также привести к снижению производительность труда.
Зампред Совбеза считает, что в ряде случаев четырёхдневная рабочая неделя позволит избежать безработицы.
Ранее Медведев заявил, что движение в сторону сокращённой рабочей недели должно быть постепенным, сообщает RT. По его словам, с роботизацией жизни и изменением социально-экономического уклада у человека должно появляться больше свободного времени.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+9 284 / сут.
Умерли
110 тыс.+364 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 442 / сут.
- СМИ: Американцы массово скупают оружие после слов Байдена
- Половина российских компаний будет работать в майские выходные
- Названа причина отсутствия антител после прививки от COVID-19
- Песков рассказал о вероятности продления нерабочих дней после 10 мая
- Блогер, устроивший стрельбу в кальянной Петербурга, будет депортирован
- Приговор Навальному по делу о клевете на ветерана признали законным
- Глава ФНРП призвал предоставить всем работникам право на бесплатное переобучение
- Россиян предупредили о мошенниках, продающих билеты на «Сапсан»
- Медведев заявил, что четырёхдневная рабочая неделя позволит избежать безработицы
- Вильфанд не исключил снегопад в Москве в мае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru