Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума для пенсионеров

Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил порядок расчета прожиточного минимума для пенсионеров при начислении социальных доплат к пенсиям, передает RT.

Согласно новым правилам, при расчете будет учитываться размер прожиточного минимума в регионе, а также в целом по стране в первом и втором квартале. Также в расчет возьмут размер прожиточного минимума пенсионера по стране на очередной финансовый год.

Ранее стало известно, что средний размер назначенной пенсии в России в июне текущего года составил 14 168 рублей, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года пенсии подросли на 6,2 процента. По итогам первого полугодия 2019 года средняя пенсия составляла примерно 30,5% от средней зарплаты в России.

