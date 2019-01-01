Медведев подписал постановление против повышения цен на услуги ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.

«Это постановление позволит более жестко контролировать цены на ЖКУ. Сейчас для субъектов РФ устанавливается предельный индекс роста платы за эти услуги. При этом есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы повышать. В соответствии с новым документом таких оснований станет меньше», — сообщил Медведев на совещании, посвященном достижению национальных целей развития.

«Тарифные дисбалансы уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей», — заявил также премьер-министр.

Более того, согласно постановлению, регионы должны будут согласовывать превышения индекса с Федеральной антимонопольной службой.

По данным Росстата, инфляция в 2018 году составила 4,3%. А Минэкономразвития спрогнозировало, что по итогам 2019 года темп инфляции в России будет на уровне ниже 4%.

