Медведев назвал поддержку Фургала «явлением», с которым нужно считаться

Государству надо считаться с таким явлением как поддержка жителями бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, таких людей немало. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия», заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Эту тему он затронул на встрече с участниками кадрового проекта «ПолитСтартап».

Бывший глава правительства отметил, что россияне. В том числе, жители Хабаровского края, имеют полное право выражать свою гражданскую позицию, однако обязаны учитывать правила безопасности в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции.

«Безусловно, наши люди имеют право на гражданскую позицию, они ее активно выражают, ничего в этом противоестественного нет, единственный вопрос - гражданская позиция должна выражаться в формах, которые соответствуют закону», - цитирует Медведева ТАСС.

По словам председателя «Единой России», если в результате массового скопления людей увеличивается заболеваемость, это уже сказывается на многих. Таким образом, гражданские права не могут реализовываться в противоречии с их назначением, отметил Медведев. Он призвал применять здесь такой же подход, как и в работе медиков – «не навреди».

