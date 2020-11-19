Медведев: на развитие российских сёл направят более 210 млрд рублей

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что на развитие сельских территорий в России из федерального бюджета в 2021 году будет направлено более 210 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

На расширенном заседании общественного совета партийного проекта «Российское село» Медведев рассказал, что к рассмотрению проекта бюджета на трёхлетний период во втором чтении, были подготовлены поправки, направленные на создание и модернизацию социальной инфраструктуры на селе.

По словам политика средства на эти мероприятия определены в результате работы с разными ведомствами, в том числе с Минфином. Председатель партии уточнил, что на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено порядка 31 млрд рублей, что существенно меньше, чем было запланировано

Медведев отметил, что российский агробизнес во многом соответствует мировому уровню, при этом условия жизни на селе «сильно отстают». Он добавил, что государство продолжает обновлять инфраструктуру, содействует повышению занятости и занимается жильём.

