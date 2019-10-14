Медведев дополнил список жизненно важных лекарств

Список жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов будет расширен на 23 позиции с будущего года. Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Об этом он сам проинформировал участников регулярной встречи с вице-премьерами, передаёт RT.

Как напомнил премьер-министр, сейчас перечень жизненно важных лекарств насчитывает 735 позиций. По словам Медведева, расширен также список лекарств, доступных для льготных категорий граждан.