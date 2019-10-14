Медведев дополнил список жизненно важных лекарств

14 октября 201915:02

Список жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов будет расширен на 23 позиции с будущего года. Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Об этом он сам проинформировал участников регулярной встречи с вице-премьерами, передаёт RT.

Как напомнил премьер-министр, сейчас перечень жизненно важных лекарств насчитывает 735 позиций. По словам Медведева, расширен также список лекарств, доступных для льготных категорий граждан.

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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала выяснить причину, по которой в аптеках постоянно ощущается нехватка жизненно важных препаратов.

Как отмечает «Свободная пресса», кабинет министров также решил в будущем году дополнительно профинансировать борьбу с онкологическими заболеваниями. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщила на совещании у Медведева вице-премьер Татьяна Голикова.

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