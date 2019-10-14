Медведев дополнил список жизненно важных лекарств
Список жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов будет расширен на 23 позиции с будущего года. Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Об этом он сам проинформировал участников регулярной встречи с вице-премьерами, передаёт RT.
Как напомнил премьер-министр, сейчас перечень жизненно важных лекарств насчитывает 735 позиций. По словам Медведева, расширен также список лекарств, доступных для льготных категорий граждан.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала выяснить причину, по которой в аптеках постоянно ощущается нехватка жизненно важных препаратов.
Как отмечает «Свободная пресса», кабинет министров также решил в будущем году дополнительно профинансировать борьбу с онкологическими заболеваниями. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщила на совещании у Медведева вице-премьер Татьяна Голикова.
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