Медучреждения России усилят работу в новогодние праздники

Работу российских медицинских организаций усилят в период новогодних праздников. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что долгие новогодние каникулы — серьёзное испытание для здравоохранения. Планируется, что будет усилено направление помощи больным с коронавирусом, амбулаторно-поликлиническая и стационарная работа.

Кроме того, Минздрав усилит помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отравлениями, травмами.

Мурашко призвал граждан в период праздников вести себя ответственно, чтобы избавить медиков от дополнительной нагрузки, сообщает Ura.ru.

Кроме того, министр напомнил об «аккуратном обращении» с алкоголем, отметив, что даже небольшие дозы спиртного могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.





