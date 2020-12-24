Медучреждения России усилят работу в новогодние праздники
Работу российских медицинских организаций усилят в период новогодних праздников. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Глава Минздрава отметил, что долгие новогодние каникулы — серьёзное испытание для здравоохранения. Планируется, что будет усилено направление помощи больным с коронавирусом, амбулаторно-поликлиническая и стационарная работа.
Кроме того, Минздрав усилит помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отравлениями, травмами.
Мурашко призвал граждан в период праздников вести себя ответственно, чтобы избавить медиков от дополнительной нагрузки, сообщает Ura.ru.
Кроме того, министр напомнил об «аккуратном обращении» с алкоголем, отметив, что даже небольшие дозы спиртного могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.
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