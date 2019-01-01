Медики в Тюмени выходили 600-граммового новорождённого

Медики в Тюмени сумели выходить младенца, вес которого при рождении не превышал 600 граммов. За полторы недели, благодаря врачам, ребёнок прибавил 123 грамма, сообщает «ФедералПресс». Выходить малыша с крайне критической массой тела позволяют новейшие медицинские технологии.

Как рассказали Ura.ru в городском перинатальном центре, еще несколько лет назад такие недоношенные дети были обречены на скорую смерть, однако теперь у них появился шанс на жизнь. Причём, выхаживание таких маленьких новорождённых пациентов становится уже обычной практикой.

В феврале этого года в этом же центре была сделана операция ребёнку с врожденным пороком сердца и непроходимостью аорты. При рождении мальчик весил 1580 граммов и был в критическом состоянии, однако тюменские кардиохирурги сумели спасти его.

