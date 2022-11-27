Медики бьют тревогу из-за роста патологий на фоне увлечения детей гаджетами
Число детей с патологиями психоневрологического профиля в России выросло, заявила заведующая детским психоневрологическим отделением, врач-невролог ЦКБ Управления делами президента РФ Гульжан Сакбаева «Известиям».
Частыми пациентами неврологов в России становятся дети, которые уже в два года играют смартфонах и планшетах родителей. В результате возникают нарушения развития речи. Такие лети могут заговорить в возрасте 4-5 лет.
«Из-за того, что малыш много сидит за монитором, у него нет мотивации разговаривать. А если ребенок поздно заговорит, то у него, скорее всего, будет и задержка в письменной речи. Он будет хуже читать и писать, а значит, могут возникнуть проблемы в учебе», - пояснила специалист.
В старшем возрасте у детей на фоне пользования гаджетами растет уровень тревожности. Этому способствует голубое свечение экранов.
«Кроме того, гаджеты «переносят» детей в виртуальный мир с другими ценностями. Подростки, которые много играют в них, теряют социальные навыки: они не умеют дружить, общаться, конкурировать», — отмечает Гульжан Сакбаева.
Взрослые пользователи гаджетов могут получить множество маний. Им бывает сложно ходить в офис, выстраивать контакты с коллегами, создавать семью, отмечает издание.
Невролог рекомендовала ограничить пользование гаджетами - не более 45 минут в день.
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