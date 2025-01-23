МЧС за год возбудило почти 650 уголовных дел за нарушение пожарной безопасности

Около 650 уголовных и более тысячи административных дел за год возбудило МЧС за нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметил глава МЧС Александр Куренков, в системе министерства работают свыше 2,7 тысячи дознавателей, в распоряжении которых современные средства и инструменты для работы на месте происшествия. В прошлом году специалисты рассмотрели более 140 тысяч сообщений о связанных с пожарами преступлениях.

«Возбудили около 650 уголовных и свыше 1100 административных дел за нарушения требований пожарной безопасности, повлекших возникновение пожара», — подчеркнул Куренков.

Ранее глава МЧС предупредил, что в зону риска стихийных бедствий в 2025 году вошли Курганская, Тюменская, Мурманская области, Забайкалье, Тува, Хабаровский край и Приморье, пишет 360.ru.

