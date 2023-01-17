МЧС: В Москве для крещенских купаний оборудовано 46 мест
Вячеслав Крашевский рассказал в пресс-центре НСН, какие меры предприняты в городе накануне мероприятий.
Власти Москвы подготовили все необходимое для безопасного проведения крещенских купаний, заявил начальник отдела контрольно-надзорной деятельности Центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по г. Москве Вячеслав Крашевский в пресс-центре НСН.
«В Москве определены места планируемых крещенских купаний 18 и 19 января 2023 года. Определено 46 мест купаний, на которых будут оборудованы 13 купелей. Качество воды соответствует санитарным показателям, согласно данным анализа Роспотребнадзора. Оборудование для проведение крещенского обряда осуществляется префектурами административных округов и управами районов. Для обеспечения безопасности будет использовано антискользящее покрытие. Кроме того, проведено обследование дна водоемов, подготовленных для мероприятий», – сказал он.
По его словам, на 46 объектах будут работать 770 человек, предусмотрено дежурство МЧС.
Крещение Господне в 2023 году отмечается в ночь с 18 на 19 января, как и в предыдущие годы в Русской церкви. Этот праздник помимо прочего знаменит традицией купания в специальных купелях-прорубях. Подготовка к празднику осуществляется силами муниципальных образований, РПЦ и МЧС. В ходе подготовки организовывают места для купания, маршруты к ним, а также обеспечивают безопасность народных гуляний.
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