МЧС: В Московской области для купания оборудованы 118 пляжей
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян заявил, что подготовка к сезону началась в марте.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян в пресс-центре НСН рассказал о проверке пляжей в области.
«На территории Московской области огромное количество водоемов, очень много рек, даже Волга у нас протекает. В летний период всех людей тянет на природу. Купальный сезон у нас начался с первого июня, мы в марте собирали со всех муниципальных образований администраторов, были проведены инструкторские занятия. У нас появилось сейчас такие понятия как пляж и место отдыха у воды. Пляж – там, где люди купаются, а место отдыха – там, где загорать можно, но купаться запрещено. Мы стремимся, чтобы ежегодно количество пляжей увеличивалось. В этом году у нас 212 объектов, из них 118 пляжей», - отметил он.
В Москве официально открылся купальный сезон. Плавать можно только в 10 местах, которые одобрил Роспотребнадзор. Как утверждают московские власти, водоемы столицы уже прогрелись до +20 градусов. По сообщениям СМИ в этом году для жителей и гостей Московской области будут работать 118 подмосковных пляжей, где официально разрешено купание. Несмотря на то, что погодные условия первую неделю лета не располагали к комфортному отдыху на пляжах, спасатели уже зафиксированы первые случаи гибели людей на водных объектах Подмосковья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru