МЧС России создало рабочую группу по развитию робототехники
МЧС России организовало рабочую группу, которая займётся вопросами применения и развития робототехнических комплексов и беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Основная задача группы — работа над развитием потенциала и повышением эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации с помощью новых технических средств.
Рабочую группу возглавил первый заместитель министра по ЧС Александр Чуприян. В состав группы также вошли специалисты по робототехнике и беспилотной авиации из МЧС, Минобороны, Фонда Сколково, ПАО «Сбербанк», а также ряда других научных и образовательных организаций.
МЧС считает развитие робототехники одной из своих приоритетных задач. Уже сейчас инновации применяются для проведения специальных работ при ликвидации ЧС, например, для разминирования объектов и подводных исследований.
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