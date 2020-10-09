МЧС России создало рабочую группу по развитию робототехники

МЧС России организовало рабочую группу, которая займётся вопросами применения и развития робототехнических комплексов и беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основная задача группы — работа над развитием потенциала и повышением эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации с помощью новых технических средств.

Рабочую группу возглавил первый заместитель министра по ЧС Александр Чуприян. В состав группы также вошли специалисты по робототехнике и беспилотной авиации из МЧС, Минобороны, Фонда Сколково, ПАО «Сбербанк», а также ряда других научных и образовательных организаций.

МЧС считает развитие робототехники одной из своих приоритетных задач. Уже сейчас инновации применяются для проведения специальных работ при ликвидации ЧС, например, для разминирования объектов и подводных исследований.

