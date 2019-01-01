МЧС России обзаведётся собственным храмом

МЧС России, вслед за армией и Росгвардией, обзаведётся своим храмом. Как пишет РИА Новости, планируется, что он будет построен к декабрю 2020 года. Собор в честь Смоленской иконы Божьей Матери возведут в московском районе Фили-Давыдково к 30-летию ведомства.

Отмечается, что храм будет двухъярусным, однокупольным, с колокольней в стиле владимирской школы православного зодчества. Верхний храм будет вмещать до 500 прихожан, нижний — более 300. Строящийся храм станет главной святыней спасателей и МЧС берет над ним шефство.

Между тем, в конце мая стало известно, что в главном храме Минобороны России, строительство которого продолжается в подмосковной Кубинке, разместят бронзовое панно с изображением подвига 28 панфиловцев.

В свою очередь, пaтриaрх Московский и всея Руси Кирилл зaявил, что Русскaя прaвослaвнaя церковь строит в среднем три хрaмa в сутки. Его словa приводит «Интерфaкс». По мнению пaтриaрхa, «в нaшей технологически рaзвитой цивилизaции нужны тaкие местa, где человек мог бы почувствовaть близость к Богу».

