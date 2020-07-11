МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе

В субботу, 11 июля, в Москве ожидается гроза с дождем. Об этом «Интерфаксу» сообщили в столичном управлении МЧС.

Отмечается, что осадки будут идти с 15.00 до 21.00, гроза будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 12-17 метров в секунду.

В этой связи в МЧС рекомендовали москвичам парковать свои личные автомобили подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

