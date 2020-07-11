МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе
11 июля 202014:51
В субботу, 11 июля, в Москве ожидается гроза с дождем. Об этом «Интерфаксу» сообщили в столичном управлении МЧС.
Отмечается, что осадки будут идти с 15.00 до 21.00, гроза будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 12-17 метров в секунду.
В этой связи в МЧС рекомендовали москвичам парковать свои личные автомобили подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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11 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru