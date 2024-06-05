МЧС предупредило о ливне, грозе и граде в Москве
МСЧ объявило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в Москве, где во второй половине дня 5 июня в городе ожидаются ливневый дождь, гроза, ветер с порывами до 17 м/с, в отдельных районах град.
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В столичном управлении ведомства сослались на прогноз Росгидромета, согласно которому ухудшение погоды ожидается в период с 14 часов до 22 часов среды.
Жителям и гостям Москвы в МЧС рекомендовали водителям снизить скорость и увеличить дистанцию, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Находящимся на улице пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Ранее в Новосибирской области подросток погиб от удара молнией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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