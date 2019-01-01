Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой

1 июля23:08

Дождь, гроза и сильный ветер, ожидаются в столице в течение ближайших часов с сохранением до утра 2 июля, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

Спасатели предупреждают об опасности рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий, оборванных проводов.

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ФОТО: pixabay.com//Alicja
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