Общество
Спасатели предупреждают об опасности рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий, оборванных проводов.
МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой
1 июля23:08
Дождь, гроза и сильный ветер, ожидаются в столице в течение ближайших часов с сохранением до утра 2 июля, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
Спасатели предупреждают об опасности рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий, оборванных проводов.
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ФОТО: pixabay.com//Alicja
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