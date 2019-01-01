МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой

Цены на топливо пошли вверх с окончанием срока действия соглашения между правительством и нефтяными компаниями Премьер напомнил нефтяникам о «непопулярной идее» Эксперты не видят предпосылок для роста цен на топливо Подорожание бензина возможно не раньше осени