МЧС опровергло введение запрета на использование смартфонов на АЗС
Информация о якобы запрете использования мобильных телефонов на АЗС не соответствует действительности. Об этом заявили в МСЧ РФ.
Ранее в СМИ появились сообщения, что с 1 июня на заправках будет запрещено пользоваться смартфоном у колонки вне салона авто. В ведомстве указали, что действующие нормы не предусматривают прямого запрета на использование средств мобильной связи на АЗС.
«МЧС России не рассматривает введение такого запрета», - указали в министерстве.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить депутатам приносить телефоны на заседания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
