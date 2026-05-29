МЧС опровергло введение запрета на использование смартфонов на АЗС

Информация о якобы запрете использования мобильных телефонов на АЗС не соответствует действительности. Об этом заявили в МСЧ РФ.

Ранее в СМИ появились сообщения, что с 1 июня на заправках будет запрещено пользоваться смартфоном у колонки вне салона авто. В ведомстве указали, что действующие нормы не предусматривают прямого запрета на использование средств мобильной связи на АЗС.

«МЧС России не рассматривает введение такого запрета», - указали в министерстве.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить депутатам приносить телефоны на заседания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
