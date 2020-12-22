МЧС объяснило правила жарки шашлыка на придомовых участках
Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что новые правила противопожарного режима, вступающие в силу с 1 января 2021 года, не запрещают жарить шашлыки на придомовых участках, сообщает РИА Новости.
По словам Еникеева, прямых запретов в новых правилах нет и домовладелец вправе на своём участке развести огонь, пожарить шашлык, сделать барбекю и другие блюда на открытом огне.
"Главное, не пренебрегать элементарными правилами пожарной безопасности", - отметил Еникеев.
Глава департамента также добавил, что по правилам разводить костер следует минимум в 20 метрах от дома, а огонь в мангале - в 10 метрах. При этом рядом должны быть первичные средства пожаротушения - огнетушитель или ведро с водой.
Кроме того, Еникеев напомнил, что органы региональной власти имеют право самостоятельно устанавливать более жёсткие требования, например, в случае чрезмерно жаркой или ветреной погоды.
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