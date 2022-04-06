МЧС: Корабельная якорная мина обнаружена в Крыму

Управление МЧС по Крыму сообщило об обнаружении, по предварительным данным, корабельной якорной мины на западном побережье полуострова, перекате РИА Новости.

Отмечается, что предмет был обнаружен в районе поселка Витино.

В МЧС отметили, что будет организована работа по транспортировке и уничтожению обнаруженного предмета.



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