МЧС доставило в Ливан более 19 тонн гуманитарной помощи

МЧС России доставило в Бейрут партию гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Самолет Ил-76... доставил гумпомощь для населения Ливана. По указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова спецбортом доставлено более 19 тонн гуманитарного груза», — говорится в сообщении.

Как отметили в МЧС, Ливану передали предметы первой необходимости и медикаменты.

В октябре спецборт министерства доставил 30 тонн гумпомощи в сектор Газа, напоминает RT.

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ФОТО: Илья Питалев/РИА Новости
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьЛиванМЧС

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