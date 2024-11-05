МЧС доставило в Ливан более 19 тонн гуманитарной помощи

С начала года мигрантам в России выдали более 120 тысяч разрешений на работу

Продавцы маркетплейсов попросили ФАС урегулировать политику скидок на крупных торговых площадках

Сербский лидер Александр Вучич предупредил о печальных последствиях победы на выборах в США Камалы Харрис

СМИ: Стоимость новогодней ёлки увеличится в этом году на 10-20%

Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX вышел на орбиту и взял курс на МКС