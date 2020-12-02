McDonald`s изменил рецепт бургеров в России
Компания McDonald`s изменила правила приготовления бургеров в российских ресторанах. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что сеть ресторанов быстрого питания провела исследование среди посетителей по всему миру, и в соответствии с этими данными скорректировала процесс приготовления мяса, булочек и сборки бургеров.
С декабря в российских McDonald`s размер булочек для гамбургеров будет лучше соответствовать размеру котлеты. Лук в бургеры начнут добавлять на стадии обжарки, а сыр — при определённой температуре.
Кроме того, в бургерах «Биг Мак» увеличат количество соуса, за счёт чего он будет распределяться по булочке более равномерно.
Стоимость бургеров в российских McDonald`s останется прежней.
Ранее стало известно, что компания McDonald`s работает над созданием заменителя мяса на растительной основе. Веганские котлеты появятся в бургерах «МакПлант». В каких странах появится новый продукт, пока неизвестно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+25 345 / сут.
Умерли
41 053+589 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+26 882 / сут.
- Пентагон начнёт распространение вакцин от COVID-19 через 1-3 недели
- Украина выразила желание проводить больше учений НАТО на территории страны
- СМИ сообщили о приближении ОПЕК+ к сделке по ограничению нефтедобычи
- Оппозиция Армении в четверг объявит имя кандидата на пост премьер-министра
- Песков: Путин не планирует встречу с Чубайсом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru