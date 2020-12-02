McDonald`s изменил рецепт бургеров в России

Компания McDonald`s изменила правила приготовления бургеров в российских ресторанах. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что сеть ресторанов быстрого питания провела исследование среди посетителей по всему миру, и в соответствии с этими данными скорректировала процесс приготовления мяса, булочек и сборки бургеров.

С декабря в российских McDonald`s размер булочек для гамбургеров будет лучше соответствовать размеру котлеты. Лук в бургеры начнут добавлять на стадии обжарки, а сыр — при определённой температуре.

Кроме того, в бургерах «Биг Мак» увеличат количество соуса, за счёт чего он будет распределяться по булочке более равномерно.

Стоимость бургеров в российских McDonald`s останется прежней.

Ранее стало известно, что компания McDonald`s работает над созданием заменителя мяса на растительной основе. Веганские котлеты появятся в бургерах «МакПлант». В каких странах появится новый продукт, пока неизвестно.

