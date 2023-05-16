Мавзолей Ленина открыли после профилактики
Мавзолей Ленина на Красной площади открыли после профилактических работ.
Вход в Мавзолей Ленина свободный для всех желающих каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.
5 февраля 2023 года на Красной площади был задержан 42-летний москвич, который хотел украсть тело Ленина из мавзолея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Отметим, что это не первое покушение на тело вождя мирового пролетариата. В частности, в 1967 году житель Каунаса Крысанов совершил теракт у мавзолея. В результате взрыва погибли несколько человек. 1 сентября 1973 года Николай Соврасов из Донецкой области устроил самоподрыв в мавзолее. Погибли три человека, 16 человек получили ранения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что «Троицу» Рублева вернули РПЦ из гуманитарных соображений
- Минздрав ЛНР рассказал о состоянии врио главы МВД Корнета
- Российская авиация уничтожила мост, по которому ВСУ перебрасывали войска в Артемовск
- С матпомощи для студентов перестанут удерживать налог
- Мавзолей Ленина открыли после профилактики
- Медведев назвал неактуальным Договор ДОВСЕ
- Российский комплекс «Кинжал» уничтожил переданный Украине ЗРК Patriot
- МИД: Россия не будет обнародовать свои данные по ДСНВ
- Авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию
- Песков: Много вопросов по зерновой сделке остаются открытыми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru