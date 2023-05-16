Мавзолей Ленина открыли после профилактики

Мавзолей Ленина на Красной площади открыли после профилактических работ.

Вход в Мавзолей Ленина свободный для всех желающих каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.

5 февраля 2023 года на Красной площади был задержан 42-летний москвич, который хотел украсть тело Ленина из мавзолея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Отметим, что это не первое покушение на тело вождя мирового пролетариата. В частности, в 1967 году житель Каунаса Крысанов совершил теракт у мавзолея. В результате взрыва погибли несколько человек. 1 сентября 1973 года Николай Соврасов из Донецкой области устроил самоподрыв в мавзолее. Погибли три человека, 16 человек получили ранения.

