Мавзолей и Кремль будут закрыты для посетителей 25 декабря

Мавзолей Ленина, московский Кремль и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей 25 декабря в связи с проведением общероссийской елки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСО РФ.

Отмечается, что вход на Красную площадь будет также закрыт в этот день до 18.00. Кроме того, как отметили в ФСО, чтобы попасть в среду в Государственную Оружейную палату и на выставку "Алмазный фонд" нужно пройти через Боровицкий проход.



