Матвиенко заявила, что Россия не пойдет по пути запрещения абортов
Россия точно не пойдет по пути запрещения абортов. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
Политик выразила уверенность, что проблему искусственного прерывания беременности не могут решить никакие запреты и давление. По словам Матвиенко, нельзя, чтобы аборты «ушли в подполье», создавая угрозу жизни и здоровью женщин. Как указала спикер Совфеда, власти добьются, чтобы прерывание беременности проводилось только по медицинским показаниям либо в случае, если женщина подверглась насилию.
Между тем депутаты законодательного собрания Нижегородской области предложили ввести на федеральном уровне запрет на проведение абортов в частных клиниках. Парламентарии направят соответствующую инициативу в Госдуму. Подобные ограничения уже ввели в некоторых регионах: так, запреты на аборты в частных медцентрах действуют в Крыму, Курской и Липецкой областях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Передать любовь»: Кристина Орбакайте назвала причину своего возвращения в Россию
- Мужчину в костюме гусара задержали при попытке кражи кроссовок в Театре Наций
- Си Цзиньпин подарил Лукашенко яблоки
- При стрельбе в Техасе погибли четыре человека
- Мультфильм My little pony получил рейтинг 18+
- Матвиенко заявила, что Россия не пойдет по пути запрещения абортов
- Воронежский губернатор подтвердил гибель генерала Завадского в зоне СВО
- В парке «Зарядье» 16 декабря откроют выставку живописи и графики Павла Филонова
- Исследование: пиво может улучшить вашу память
- Просивший политическое убежище у России рэпер Schokk получил гражданство страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru