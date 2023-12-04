Матвиенко заявила, что Россия не пойдет по пути запрещения абортов

Россия точно не пойдет по пути запрещения абортов. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

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Политик выразила уверенность, что проблему искусственного прерывания беременности не могут решить никакие запреты и давление. По словам Матвиенко, нельзя, чтобы аборты «ушли в подполье», создавая угрозу жизни и здоровью женщин. Как указала спикер Совфеда, власти добьются, чтобы прерывание беременности проводилось только по медицинским показаниям либо в случае, если женщина подверглась насилию.

Между тем депутаты законодательного собрания Нижегородской области предложили ввести на федеральном уровне запрет на проведение абортов в частных клиниках. Парламентарии направят соответствующую инициативу в Госдуму. Подобные ограничения уже ввели в некоторых регионах: так, запреты на аборты в частных медцентрах действуют в Крыму, Курской и Липецкой областях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАбортыСовет Федерации РФВалентина Матвиенко

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