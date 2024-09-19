Матвиенко: Запрет чайлдфри в России обсуждается в Минюсте и экспертами

Она отметила, что государство никогда не допустит нарушения прав женщин, которые не могут или не хотят иметь детей, поскольку «это их право». По словам Матвиенко, государство никогда не будет заставлять женщин рожать.

«Но мы как государство не имеем права позволять, чтобы такой проект, такая идеология реализовывалась в России», - подчеркнула она.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что первым шагом на пути борьбы с идеологией чайлдфри должен быть отказ от самого этого термина — необходимо использовать вызывающий более негативную реакцию вариант «отказ от рождения детей».

