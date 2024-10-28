Матвиенко: Туристы из России все больше интересуются Пакистаном
Туристы из России все больше интересуются Пакистаном, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании сената Пакистана в рамках официального визита.
Она отметила, что повышенный интерес россиян еще больше подогреет и недавняя мера со стороны властей Пакистана.
Пакистан сделал визы для российских туристов бесплатными в августе 2024 года.
Таким образом, правительство демонстрирует миру, что плотно занялось развитием туризма. По словам премьер-министра страны Шехбаза Шарифа, государство хочет избавиться от статуса «опасного» и показать, что в стране можно провести отпуск.
На данный момент виза выдается на 90 дней, а оформить её можно онлайн. Также власти уменьшили количество вопросов в анкете для получения визы с 100 до 30, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru