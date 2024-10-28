Матвиенко: Туристы из России все больше интересуются Пакистаном

Туристы из России все больше интересуются Пакистаном, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании сената Пакистана в рамках официального визита.

Она отметила, что повышенный интерес россиян еще больше подогреет и недавняя мера со стороны властей Пакистана.

Пакистан сделал визы для российских туристов бесплатными в августе 2024 года.