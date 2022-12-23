Матвиенко рекомендовала региональным властям покупать отечественные машины
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что бизнес и региональные чиновники покупали отечественные автомобили.
{{related_post_!aWSUPOeo}}
«Надо, чтобы регионы и бизнес закупали машины отечественного производства, тем самым, будет и обслуживание качественное, сервис», - цитирует Матвиенко РИА Новости.
Глава Совфеда подчеркнула, что в условиях западных санкций необходимо оказывать максимальную поддержку отечественным производителям.
Ранее генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН заявил, что все автомобили «Москвич», которые соберут на заводе, будут проданы, в том числе по государственным контрактам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+7 409 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 275 / сут.
- Захарова: в Москве учли концепцию НАТО при подготовке своей концепции внешней политики
- ВШЭ стала лучшим российским вузом по версии Forbes
- Россияне назвали стоимость новогоднего стола
- На ВДНХ с 2 по 8 января пройдет новогодний фестиваль для всей семьи
- В Чехии требуют от России гарантий о ненападении на соседей
- Песков: Указ Путина по «Газпрому» не является ответом на потолок цен
- Суд закрыл дело экс-депутата Новосибирска, который сбил ребенка
- РСА: Запчасти для автомобилей в России подорожали в среднем на 27,7%
- Матвиенко рекомендовала региональным властям покупать отечественные машины
- Экономист назвал предел падения курса доллара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru