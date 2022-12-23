Матвиенко рекомендовала региональным властям покупать отечественные машины

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что бизнес и региональные чиновники покупали отечественные автомобили.

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«Надо, чтобы регионы и бизнес закупали машины отечественного производства, тем самым, будет и обслуживание качественное, сервис», - цитирует Матвиенко РИА Новости.

Глава Совфеда подчеркнула, что в условиях западных санкций необходимо оказывать максимальную поддержку отечественным производителям.

Ранее генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН заявил, что все автомобили «Москвич», которые соберут на заводе, будут проданы, в том числе по государственным контрактам.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВалентина МатвиенкоАвтомобили
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