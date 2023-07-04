Матвиенко призвала обложить акцизом весь этанол российского производства

Необходимо обложить акцизом весь этиловый спирт, который производится в России. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, слова которой приводит ТАСС.

Уголовное дело возбудили в Пензе после отравления алкогольным напитком

Она отметила, что вместе с этим нужно предусмотреть субсидии для уплаты акциза на медицинский спирт. Кроме того, Матвиенко призвала ввести денатурацию метанола, то есть его изменение по вкусу, цвету или запаху для исключения дальнейших смертей.

Ранее гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский в пресс-центре НСН заявил, что отравление россиян «Мистером Сидром» является самым массовым за 20 лет. Он отмечал, что производство этого напитка попало в легальные каналы сбыта, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАкцизы

Горячие новости

Все новости

партнеры