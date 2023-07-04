Матвиенко призвала обложить акцизом весь этанол российского производства
Необходимо обложить акцизом весь этиловый спирт, который производится в России. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, слова которой приводит ТАСС.
Она отметила, что вместе с этим нужно предусмотреть субсидии для уплаты акциза на медицинский спирт. Кроме того, Матвиенко призвала ввести денатурацию метанола, то есть его изменение по вкусу, цвету или запаху для исключения дальнейших смертей.
Ранее гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский в пресс-центре НСН заявил, что отравление россиян «Мистером Сидром» является самым массовым за 20 лет. Он отмечал, что производство этого напитка попало в легальные каналы сбыта, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Несколько человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Израиле
- Матвиенко призвала обложить акцизом весь этанол российского производства
- Омбудсмен Чечни назвал диверсией нападение на Милашину и Немова
- Песков: Есть определенные контакты по обмену заключенными между РФ и США
- СК опубликовал кадры с задержанным по подозрению в убийстве мигрантом
- Гвердцители заявила, что не может отказаться от песен на русском языке
- Песков: Все беспилотники, атаковавшие Москву, уничтожили или нейтрализовали
- Курс евро на Московской бирже поднялся выше 98 рублей
- Более 250 млрд рублей неподтвержденных доходов взыскали с госслужащих в 2022 году
- Нидерланды выделили второй пакет помощи Украине на 118 миллионов евро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru