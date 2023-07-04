Матвиенко призвала обложить акцизом весь этанол российского производства

Москва выделила грант на совершенствование систем ПВО

Более 110 домов снесли в столице по программе реновации с начала года

Автомобиль на западе Москвы рухнул со второго этажа парковки в ТРЦ

Министры культуры РФ и Ирана открыли выставку искусства на ВДНХ

«Поезд памяти» со школьниками прибыл в Подмосковье