Матвиенко предложила создать «клуб миллионеров» для заботы о семьях с детьми

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала создать «клуб миллионеров» из числа предприятий, которые выплачивают средства своим сотрудникам при рождении ребенка. Об этом она заявила в ходе Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

По словам спикера Совфеда, более ста организаций страны выплачивают по 1 млн рублей работникам при появлении ребенка. В связи с этим Матвиенко предложила сформировать «клуб миллионеров».

«Но не тот, который в плохом смысле воспринимается... тех, кто вот так заботится о семьях. И входной билет в этот клуб - всего миллион рублей на каждого ребенка», - предложила Матвиенко.

Она отметила, что сумма не такая большая, но «это будет очень символично».

Ранее аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что российские студенты смогут получить выплату при рождении ребенка в размере 200 тысяч рублей.

