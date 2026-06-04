Матвиенко предложила создать «клуб миллионеров» для заботы о семьях с детьми
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала создать «клуб миллионеров» из числа предприятий, которые выплачивают средства своим сотрудникам при рождении ребенка. Об этом она заявила в ходе Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.
По словам спикера Совфеда, более ста организаций страны выплачивают по 1 млн рублей работникам при появлении ребенка. В связи с этим Матвиенко предложила сформировать «клуб миллионеров».
«Но не тот, который в плохом смысле воспринимается... тех, кто вот так заботится о семьях. И входной билет в этот клуб - всего миллион рублей на каждого ребенка», - предложила Матвиенко.
Она отметила, что сумма не такая большая, но «это будет очень символично».
Ранее аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что российские студенты смогут получить выплату при рождении ребенка в размере 200 тысяч рублей.
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