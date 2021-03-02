Матвиенко посоветовала россиянам планировать летний отпуск внутри страны

Россиянам лучше планировать летние отпуска в России из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.

Спикер Совфеда подчеркнула, что перспективы жителей страны отправиться в путешествие за рубеж не зависят от российских властей. Как отметила Матвиенко, авиасообщение по новым направлениям будет открываться с улучшением ситуации с пандемией, но «только туда, где будут готовы принимать наших граждан».

Спикер считает, что во многих странах мира ситуация с коронавирусом развивается «крайне сложно», но у россиян есть возможности для отдыха внутри страны. По словам Матвиенко, власти уделяют большое внимание внутреннему туризму и созданию условий для доступного отдыха разных слоев населения.

