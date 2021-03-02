Матвиенко посоветовала россиянам планировать летний отпуск внутри страны
Россиянам лучше планировать летние отпуска в России из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.
Спикер Совфеда подчеркнула, что перспективы жителей страны отправиться в путешествие за рубеж не зависят от российских властей. Как отметила Матвиенко, авиасообщение по новым направлениям будет открываться с улучшением ситуации с пандемией, но «только туда, где будут готовы принимать наших граждан».
Спикер считает, что во многих странах мира ситуация с коронавирусом развивается «крайне сложно», но у россиян есть возможности для отдыха внутри страны. По словам Матвиенко, власти уделяют большое внимание внутреннему туризму и созданию условий для доступного отдыха разных слоев населения.
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