Матвиенко назвала национальную идею
Cпикер Совета Федераций Валентина Матвиенко заявила, что при решении вопросов семейной политики властям следует опираться на мнение граждан, сообщает РИА Новости.
На заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, Матвиенко назвала внимание семье и заботу о детях в России «настоящей объединяющей национальной идеей», которая поддерживается гражданами «независимо от профессии, возраста, пола или религиозных убеждений».
По мнению спикера, властям всех уровней следует опираться на мнение граждан и принимать решения, которые ждут российские семьи.
Матвиенко напомнила, что попытки реформирования семейного законодательства не всегда они получали поддержку общества, поэтому что необходимо отказаться от точечных и узконаправленных изменений и системно совершенствовать законодательную базу, чтобы сформировать «прочную законодательную платформу для современного и эффективного сопровождения семьи».
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