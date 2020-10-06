Материальную помощь получат 6 тыс ветеранов к годовщине битвы под Москвой

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому в честь годовщины битвы за Москву ветеранам будет выделена единовременная материальная помощь.

В пресс-службе мэра и правительства города уточнили, что в связи с 79-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против сил вермахта в битве под Москвой, выплату получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также участники обороны столицы.

Ожидается, что выплату в 20 тысяч рублей получат 6296 человек, в числе которых ветераны, награждённые медалью «За оборону Москвы», участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, а также работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 по 25 января 1942 года.

Контрнаступление советских войск в битве под Москвой началось 5 декабря 1941 года. В результате войска нацистской Германии были отброшены на 100-250 километров от столицы. В 2012 году эта дата стала городским праздником.

